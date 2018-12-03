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СМИ узнали о желании Бахрейна приобрести лимузины проекта «Кортеж»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Бахрейн заинтересован в покупке российских автомобилей проекта «Кортеж», которые выпускаются под брендом Aurus. Об этом 3 декабря сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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Российский проект «Кортеж» был запущен в 2014 году. Лимузином Aurus пользуется президент РФ Владимир Путин.

При этом российский лидер ранее продемонстрировал свое авто наследному принцу Абу-Даби Мухаммаду аль-Нахайяну и президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси, которые высоко оценили качества машины. Сам Путин также неоднократно заявлял, что доволен своим авто.

«После этого начали поступать сигналы из разных стран о желании приобрести лимузин. Бахрейн среди этих стран. Но пока массовое производство не налажено, их всего несколько. В будущем это будет возможно», –– рассказал источник агентства.

В субботу на саммите G20 в Аргентине Владимир Путин также сообщил, что многие страны выражают желание приобрести машины Aurus.

В проекте «Кортеж» — лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Начало продаж автомобилей запланировано на 2019 год. Экспорт может начаться в 2020–2021 годах.

Впервые президентский лимузин «Кортеж» был использован во время инаугурации Владимира Путина 7 мая текущего года.

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