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Путин оценил президентский лимузин Aurus

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Фото: TASS/ZUMA/Alexei Druzhinin
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Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями после поездок на лимузине Aurus проекта «Кортеж».

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По словам российского лидера, Aurus является хорошо собранной и очень удобной машиной.

«Мне нравится. И не только мне, нравится некоторым нашим арабским друзьям. Они уже выражают желание купить», — отметил Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на пресс-конференции после саммита «большой двадцатки».

Глава государства добавил, что не ездил за рулем автомобиля самостоятельно, потому что привык к «машинам поменьше», пишет «РИА Новости»

Российский проект «Кортеж» был запущен в 2014 году. В рамках проекта разрабатывают новые седан, лимузин, внедорожник и минивэн. Впервые лимузин «Кортеж» был использован 7 мая текущего года. Президент России проехал на нем в день своей инаугурации.

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