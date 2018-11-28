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Производство внедорожников «Кортеж» начнется в конце 2020 — начале 2021 года

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Производство внедорожников Aurus из проекта «Кортеж» начнется в конце 2020 — начале 2021 года. Об этом в среду, 28 ноября, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Глава Минтранса отметил, что в настоящее время специалисты ФГУП «НАМИ» работают над созданием прототипов будущих внедорожников. Предполагается, что в начале 2019 года они появятся под брендом Aurus Komendant, передает ТАСС.

Ранее гендиректор компании Sollers Вадим Швецов заявил, что у россиян не ранее 2020 года появится возможность приобрести автомобиль Aurus, так как производство полностью загружено предзаказами, сообщает телеканал «360».

В октябре генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) Михаил Гордин сообщил, что в России ведутся научные работы по превращению автомобильного двигателя проекта «Кортеж» в авиационный.

Российский проект «Кортеж» был запущен в 2014 году. В рамках проекта разрабатывают новые седан, лимузин, внедорожник и минивэн. Впервые лимузин «Кортеж» был использован 7 мая текущего года. Президент России Владимир Путин проехал на нем в день своей инаугурации.

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