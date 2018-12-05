Трамп выразил уверенность в заключении торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в том, что торговое соглашение с Китаем будет подписано. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

Глава государства подчеркнул, что или Вашингтон заключит с Пекином «настоящую сделку» или договоренностей не будет вообще, и тогда Соединенные Штаты введут «масштабные» пошлины на китайские товары.

«В целом я убежден, что мы заключим сделку — сейчас или в будущем», — цитирует американского лидера «Газета.ру». Трамп также подчеркнул, что Китай «не хочет пошлин».

Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля: тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами. 24 сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта в $200 млрд в год. Пекин в ответ ввел пошлины в размере 5–10% на американский импорт объемом $60 млрд.

2 декабря стало известно, что США поднимут пошлины на китайские товары с 10 до 25%, если Вашингтон и Пекин не достигнут соглашения за 90 дней. До этого планировалось, что пошлины вырастут с 1 января.