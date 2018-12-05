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Греф оценил угрозу новых антироссийских санкций для банков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вашингтон в настоящее время рассматривает введение санкций лишь против одного-двух банков в России. Эти банки не входят в число основных игроков рынка, но ситуация может измениться. Об этом на встрече с состоятельными клиентами заявил глава Сбербанка Герман Греф, сообщает 5 декабря «Финмаркет».

Банкир убежден, что США примут в начале 2019 года те санкции, которые они обещали. «То, что обсуждается сегодня — это два российских банка, скорее всего. Пока не обсуждается ни один из крупных банков. Ну и будет, наверное, какое-то количество физических лиц», — сказал он.

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При этом, по словам Грефа, ситуация может измениться к марту-апрелю, когда Конгресс США приступит к рассмотрению новых антироссийских санкций. Какими они будут и кого коснутся, глава Сбербанка затруднился ответить.

«Пока не видно, что они будут носить какой-то такой «закритический» характер, как это обсуждалось в начале процесса. Пока такого рода жесткости санкций не просматривается… Ситуация тревожная, но не критичная», — рассказал Греф.

В конце августа Вашингтон принял первый пакет новых ограничений против России из-за так называемого «дела Скрипалей». Он предусматривают запрет на поставки в РФ продукции двойного назначения и американского оружия госкомпаниям, прекращение любой помощи России по закону об иностранной помощи 1961 года, «кроме срочной гуманитарной помощи». Санкции также предусматривают отказ Москве в «кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке».

Сообщалось, что в ноябре может вступить в силу второй пакет мер, который предполагает понижение уровня дипотношений и почти полное сворачивание торговли, но этого не произошло. 2 декабря стало известно, что США не отказываются от введения второго пакета санкций. 

Причиной нападок на Россию стало отравление британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В инциденте Лондон и его союзники бездоказательно обвиняют Москву

5 декабря стало известно, что крупнейшие российские корпорации готовы размещать в течение ближайших лет облигации не в долларах, а в альтернативных валютах. Как отметили эксперты, именно возможность введения США санкций ведет к снижению заинтересованности участников рынка в долларах, и заставляет их искать более надежные варианты.

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