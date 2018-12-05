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Московский зоопарк закупил разноцветных воробьев

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Фото: Global Look Press/Layer, W./Arco Images GmbH
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Столичный зоопарк обзавелся парами птиц видов «зеленые саи», «пурпурные танга медососы» и «бирюзовые танагра», а также тремя птицами вида «синие дакнис». Южноамериканские пернатые относятся к отряду воробьинообразных, обитают в тропических и субтропических лесах. Их закупка проведена для разведения.

Согласно закупочной документации, максимальная сумма контракта не должна превысить 112,5 тыс. рублей. Договор был заключен с единственным поставщиком 3 декабря. В течение 30 дней Московский зоопарк рассчитывает получить птиц, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Особи должны быть здоровы, без внешних физических дефектов, что подтверждается ветеринарно-сопроводительной документацией, выданной уполномоченными органами страны-продавца», — отмечается в сопроводительных документах.

3 декабря стало известно, что еноты, сурки и енотовидные собаки в Московском зоопарке впали в зимнюю спячку. 27 ноября гендиректор зоопарка Светлана Акулова сообщила, что в зимнюю спячку впали два гималайских медведя и один бурый.

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