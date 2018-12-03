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Еноты и сурки Московского зоопарка впали в спячку вслед за медведями

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Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
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Еноты, сурки и енотовидные собаки в Московском зоопарке впали в зимнюю спячку. Об этом 3 декабря информирует пресс-служба зоосада.

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На сайте учреждения указано, что спячка у енотов и сурков сильно отличается. Так, последние впадают в анабиоз, их температура снижается до 8 градусов, а просыпаются они только весной. К своему обычному образу жизни зверьки вернутся в апреле.

При этом еноты находятся в состоянии «зимнего сна» — они могут просыпаться в холодный сезон несколько раз, чтобы подкрепиться и проверить, не растаял ли снег. Еще одна уникальная особенность спячки енотов заключается в том, что она проходит коллективно: несколько особей спят в одном логове, тесно прижавшись друг к другу.

Кроме, того 27 ноября гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что в зимнюю спячку впали два гималайских медведя и один бурый.

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