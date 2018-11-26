Орангутан родился в зоопарке Калининграда впервые за 23 года

В Калининградском зоопарке у пары орангутанов родился детеныш. Это первое пополнение в семействе орангутанов за 23 года.

Зоологи тщательно следили за процессом родов. Они контролировали процесс с помощью камер видеонаблюдения. По данным специалистов, новорожденный орангутан появился на свет без осложнений. Об этом сообщает ИА FlashNord. Пол детеныша пока установить невозможно.

В зоопарке поясняют, что самка Нонна прибыла в зоопарк в 2016 году из Москвы вместе с сыном Цезарем. Ее парой стал Бенджамин, которого привезли из датского Ольборга. Сотрудники провели кропотливую работу, чтобы объединить орангутанов с целью потомства. До этого роды принимали у самки Сипоры в 1995 году. Тогда мать не смогла самостоятельно выкормить детеныша, его кормили работники зоопарка.