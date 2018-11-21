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Детеныш краснокнижной гориллы родился в Московском зоопарке

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Фото: Официальный портал мэра Москвы/mos.ru
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Детеныш занесенной в Красную книгу равнинной гориллы появился на свет в столичном зоопарке. На официальном сайте мэра Москвы сообщается, что речь идет о самке возрастом несколько недель. В настоящее время ее рост составляет 40 см, а вес — 1,5 кг.

Самостоятельно ходить новорожденная, как ожидается, сможет после 8 месяцев. До этого проводить всё время она будет на руках у матери. Основу рациона пока составляет материнское молоко, но совсем скоро ей будут давать корм для взрослых. В случае с гориллами это овощи и фрукты, ветки деревьев с листвой, творог и йогурт, соки и чай.

«Рождение детеныша равнинной гориллы — большое и очень важное событие не только для нашего зоопарка, но и для международного зоопаркового сообщества. Данный вид занесен в Международную Красную книгу как находящийся на грани исчезновения», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что группа равнинных горилл в зоопарке насчитывает восемь особей. Во главе ее стоят 20-летний самец Визури и 23-летняя мать новорожденной Кира.

21 ноября сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за попытки вывезти краснокнижных кречетов из Белгородской области на территорию Украины.

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