Дело завели за попытку вывезти краснокнижных кречетов на Украину

Уголовное дело из-за попытки вывезти краснокнижных кречетов на Украину завели в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба на сайте Следственного комитета России.

Двое граждан России и гражданин Украины с октября по ноябрь 2018 года в специально оборудованном тайнике в автомобиле перевезли из Иркутска в Белгородскую область восемь кречетов на общую стоимость более 9 млн рублей.

Позднее они планировали переправить их за границу. На данный момент все птицы были изъяты и помещены в Белгородский зоопарк. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

12 августа на побережье Чукотского моря нашли убитого белого краснокнижного медведя. Об этом рассказал эксперт по сохранению этого вида животных Виктор Никифоров.