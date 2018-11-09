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Одного белого медведя убили и двух ранили в заповеднике «Остров Врангеля» на Чукотке

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Фото: РИА Новости/Вера Костамо
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Уголовное дело заведено на Чукотке по факту отстрела белого медведя в заповеднике «Остров Врангеля». Также были ранены из оружия еще два белых медведя. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Неустановленное лицо из огнестрельного оружия причинило смертельное ранение одной особи белого медведя — особо ценного дикого животного, принадлежащего к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уголовное дело открыто по статье о незаконной добыче особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России.

Согласно распоряжению правительства, на территории заповедника создана охранная зона, в границах которой запрещена промысловая, спортивная и любительская охота.

По словам представителей Генпрокуратуры, руководство организации не предоставило информацию о произошедшем в уполномоченные органы. Главе «Острова Врангеля» внесено представление. Оно сейчас находится на рассмотрении, сообщает телеканал «360».

Накануне координатор проектов Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Михаил Стишов рассказал, что из-за сокращения площадей морских льдов, вызванного изменением климата, белые медведи начали на суше охоту на мышей и северных оленей. По его словам, животные «потихонечку приспосабливаются» и «подкрадываются» к оленям и овцебыкам.

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