В столичном зоопарке медведи впали в зимнюю спячку

В московском зоопарке два гималайских медведя и один бурый впали в зимнюю спячку. Об этом агентству ТАСС 27 ноября сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

«С августа наши медведи активно питались, нагуливая запасы жира. Примерно три недели назад их рацион сократили вдвое, последнюю неделю они были на специальной диете из яблок и груш, а за два дня до спячки и вовсе голодали. Постепенное уменьшение рациона очень важно, так как оно позволяет организму животного очиститься», — рассказала она.

Акулова также отметила, что рядом с вольерами были размещены таблички с просьбой не тревожить животных. Медведи самостоятельно устроили себе гнезда для сна из соломы, которую принесли им сотрудники зоопарка.

Зоологи тщательно следят за здоровьем животных и контролируют динамику набора веса. Перед спячкой хищникам систематически давали необходимые минеральные добавки.

Директор зоопарка добавила, что медведи чувствуют приближающуюся зиму и знают, когда нужно впадать в спячку. Но если осень оказалась теплой, они могут бодрствовать до середины декабря.