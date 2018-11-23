В контактных зоопарках Москвы зафиксировали больше 30 укусов животными с начала года

Роспотребнадзор зафиксировал 31 укус животными посетителей контактных зоопарках в столичных торговых центрах с начала 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным специалистов, 21 человек из 31 пострадавших — дети. Агрессию чаще всего проявляли обезьяны, лисы, еноты и мелкие грызуны. Больше всего людей пострадало в зоопарке «Погладь енота» на юге и северо-западе столицы, сообщает агентство городских новостей «Москва». Всем пострадавшим при обращении в травмпункт оказали медицинскую помощь, в том числе антирабическую.

Кроме укусов в контактных зоопарках на регулярной основе фиксируют нарушения в содержании животных. Всего с начала текущего года поступило 17 жалоб, по итогам которых было составлено 17 протоколов об административном правонарушении. Чаще всего нарушения касались отсутствия у животных ветеринарных свидетельств, отсутствия медкнижек у персонала, размещения в ТЦ рядом с объектами общепита, а также недостаточного количества помещений.

Вынесено 15 постановлений об административных штрафах на общую сумму более 300 тыс. рублей.

В мае 2018 года в Госдуму внесли законопроект о запрете держать дома диких животных. Также документ предполагает разработку перечня видов животных, которые будут запрещены к содержанию.