В Австралии нашли животное-клон покемона Пикачу

В Австралии специалисты ветеринарной клиники обнаружили редкое животное, которое очень похоже на известного персонажа мультфильмов про покемонов Пикачу. Об этом сообщило издание The Age.

Врачи клиники опубликовали его фотографию, а также рассказали, что на самом деле это простой лисовидный поссум. Однако он обладает ярко-оранжевой шерстью, что предположительно связано с низким уровнем меланина. Такие животные являются практически полуальбиносами, пишет «РИА Новости».

Ранее подобные мутации уже встречались в Австралии, однако ветеринары не раскрывают регион, в котором можно найти зверька, чтобы уберечь от фанатов мультфильма. Отмечается, что найденному зверьку около пяти месяцев. Специалисты не хотят отпускать его на волю из-за окраса, так как он может стать легкой добычей хищников.

Boronia Vet Clinic recently had a very special possum brought in to the clinic - a rare golden variety of the Common Brushtail Possum.

The golden colour occurs due to a mutation causing a low level of the pigment melanin which gives them their normal colour. #rarefind #wildlife pic.twitter.com/lCntaCUPlM — Landcare Victoria (@landcarevic) November 22, 2018

Пикачу — это вымышленное существо из серии аниме «Покемон», игр и манги, созданный японским дизайнером Кэном Сугимори.

13 ноября компания Warner Bros. представила первый официальный трейлер фильма «Покемон. Детектив Пикачу». Фильм является экранизацией видеоигры Detective Pikachu. По сюжету подросток Тим Гудман ведет расследование таинственного исчезновения своего отца, частного детектива Гарри Гудмана, а помочь ему решается давний партнер Гарри — детектив Пикачу, получивший в картине голос Райана Рейнольдса.

Российская премьера фильма «Покемон. Детектив Пикачу» запланирована на 16 мая 2019 года. Мировая премьера состоится 10 мая 2019 года.