Синоптики пообещали москвичам небольшие осадки и гололед

В Москве 5 декабря ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура днем достигнет плюс 1 градуса, ночью опустится до минус 4.

В Подмосковье днем столбики термометров опустятся до минус 4 градусов, ночью — до минус 7. Местами в городе будут гололед и гололедица, сообщает ТАСС.

Накануне Гидрометцентр объявил в Москве и области «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) также предупредил о гололеде и посоветовал автомобилистам пересесть на общественный транспорт.