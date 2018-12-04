В МЧС предупредили о мокром снеге в Москве

Спасатели Москвы предупредили жителей и гостей столицы о неблагоприятных погодных условиях: в ближайший час в мегаполисе начнется мокрый снег, который продлится до ночи среды, 5 декабря.

На дорогах возможна гололедица, говорится в сообщении МЧС на странице в Twitter. Высока вероятность налипания мокрого снега на деревьях и проводах.

Ранее Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности на среду, а Центр организации дорожного движения предупредил автомобилистов о гололеде.

В ночь на 5 декабря в столичном регионе будет облачно, температура воздуха опустится до минус 4 градусов, возможны небольшие осадки. Ветер будет южным, 5–10 м/с.