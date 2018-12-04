Автомобилистов Москвы предупредили о гололеде на дорогах

Неблагоприятные погодные условия ожидаются на дорогах Москвы и области в среду 5 декабря, автомобилистов предупредили о гололеде. Из-за него возможно увеличение числа автомобильных заторов и дорожно-транспортных происшествий.

Как говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter, метеорологи объявили в столице желтый уровень погодной опасности. Жителям мегаполиса из-за погоды в ЦОДД предложили добираться на работу на общественном транспорте.

Ранее во вторник в центральной и южной части острова Сахалин закрыли движение для всех видов транспорта из-за гололеда.