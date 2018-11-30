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На следующей неделе в столице выпадет треть месячной нормы осадков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На следующей неделе в Москве выпадет до трети декабрьской нормы осадков. Такой прогноз сделал Росгидромет.

Месячная норма для декабря составляет 52 мм осадков. В период с 3 по 7 декабря выпадет не меньше 18 мм снега, передает ТАСС.

Самыми снежными станут 4 и 5 декабря — в эти дни ожидается 5 и 66 мм осадков, соответственно.

В Росгидромете добавили, что температура воздуха в Москве на следующей неделе существенно вырастет — 5 декабря ожидается до плюс 1 градуса, 6 декабря — около нуля.

Ранее 30 ноября климатолог Владимир Семенов заявил, что до середины декабря москвичей ждет «европейская зима» с температурой заметно выше нормы. В следующие два месяца в столице возможно резкое похолодание, рассказал эксперт.

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