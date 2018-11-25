В Москве выпало около 3–4 см снега

В некоторых районах Москвы высота снежного покрова достигла 3–4 см. Об этом в воскресенье, 25 ноября, сообщил главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве высота снежного покрова выросла до 3–4 см, что уже соответствует положенному по многолетней норме», — передает его слова агентство «РИА Новости». Отмечается, что на следующей неделе снег прибавит к покрову еще приблизительно 1–2 см.

Ранее в этот же день сообщалось, что в конце следующей недели ночная температура в Москве опустится до минус 14 градусов. В первую половину недели температура ночью будет находиться на отметке минус 5–10 градусов, а днем столбики термометров покажут от минус 2 до минус 7 градусов. При этом пик похолодания придется на 29–30 ноября с приходом антициклона с запада.