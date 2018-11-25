Прямой эфир

В Москве выпало около 3–4 см снега

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В некоторых районах Москвы высота снежного покрова достигла 3–4 см. Об этом в воскресенье, 25 ноября, сообщил главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве высота снежного покрова выросла до 3–4 см, что уже соответствует положенному по многолетней норме», — передает его слова агентство «РИА Новости». Отмечается, что на следующей неделе снег прибавит к покрову еще приблизительно 1–2 см.

Ранее в этот же день сообщалось, что в конце следующей недели ночная температура в Москве опустится до минус 14 градусов. В первую половину недели температура ночью будет находиться на отметке минус 5–10 градусов, а днем столбики термометров покажут от минус 2 до минус 7 градусов. При этом пик похолодания придется на 29–30 ноября с приходом антициклона с запада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Синоптики рассказали о погоде в Москве в последние выходные осени

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017