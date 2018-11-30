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Климатолог пообещал москвичам «европейскую зиму» до середины декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В первой половине декабря в Москве будет мягкая «европейская» зима с температурой выше климатической нормы. Об этом рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук Владимир Семенов.

По словам Семенова, за последние три десятилетия в столице стало заметно теплее, особенно осенью и в декабре. Температура выросла почти на четыре градуса, передает агентство городских новостей «Москва».

«Исходя из таких тенденций, по Москве можно сказать, что до середины декабря температура будет чуть-чуть ниже нуля, это то, что мы уже наблюдали за последние зимы», — рассказал климатолог.

В январе и феврале возможно серьезное похолодание. Причины, по словам эксперта, связаны с изменением климата в Арктике.

Ранее 30 ноября Центр погоды «Фобос» сообщил, что минувшая ночь стала самой холодной в Москве и области с начала осени. Местами была зафиксирована температура до минус 20 градусов. В первую неделю декабря, по словам синоптиков, в столицу придет потепление.

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