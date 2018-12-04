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Синоптики объявили в Москве «желтый» уровень опасности из-за гололеда

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Фото: ТАСС/Алпаткин Александр
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Гидрометцентр предупредил о гололеде в Москве и области 5 декабря. На этот день в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности (потенциально опасный).

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В ночь на 5 декабря в городе и области будет облачно, сообщает «РИА Новости». Температура опустится до –4 градусов, возможны небольшие осадки. Ветер будет южным, 5–10 м/с. Днем также ожидается облачная погода с небольшими осадками и ветром.

3 декабря синоптики пообещали повышение температуры до +1 градуса к среде, а к выходным — морозы до –11 градусов. Атмосферное давление при этом понизится до 748 мм ртутного столба. Кроме того, в середине недели в столице ожидаются ледяные дожди.

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