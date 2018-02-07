Роспотребнадзор призвал работодателей дать дворникам по шапке

Из-за низкой температуры воздуха, установившейся в ряде регионов страны, Роспотребнадзор призвал работодателей обеспечить персонал, работающий на улице, рукавицами, обувью и шапками. Также служба усиливает контроль за соблюдением температурного режима в школах, детсадах и больницах.

В сообщении Роспотребнадзора сказано, что работодатели должны принять меры для защиты сотрудников от переохлаждения. Персонал, трудящийся на улице (например, в сфере ЖКХ, строительства, лесозаготовок, сельского хозяйства), необходимо обеспечить «средствами индивидуальной защиты от холода» — в том числе рукавицами, обувью и головными уборами.

Роспотребнадзор также сообщил, что усиливает контроль за санитарно-гигиеническим состоянием лечебно-профилактических, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, домов для детей-сирот, а также домов-интернатов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники службы оценят соблюдение нормативов температуры воздуха в помещениях и проверят исправность систем отопления.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор пояснил «Известиям», что работодатель обязан обеспечить теплой верхней одеждой всех сотрудников, которые трудятся на улице при минусовых температурах. А если этого не происходит, сотрудник имеет право обратиться в трудовую инспекцию, Роспотребнадзор и суд.

— Руководители предприятий, администрации некоторых городов и районов часто к людям относятся по-хамски, не обеспечивая их всем необходимым. Однако работники не знают своих прав, поэтому чаще всего никуда не жалуются, — отметил эксперт.

На днях сотрудники прокуратуры совместно со специалистами «Центра гигиены и эпидемиологии» провели проверку температурных режимов в школах Нюрбинского района Якутии. Оказалось, что в помещениях шести учреждений температура колебалась от +9°С до +15°С, вместо положенных +18...+22°С. Это привело к тому, что более чем у 300 школьников врачи диагностировали ангину, бронхит, острый ларингит, аллергию от сырости и холода. В отношении шести директоров школ были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Проблема несоблюдения температурного режима актуальна не только для социальных объектов, но и для квартир. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила «Известиям», что более 19% всех жалоб на физические факторы среды обитания в жилой застройке приходятся на микроклимат и в основном касаются температуры.