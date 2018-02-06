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Собянин призвал глав районов к более активной уборке дворов от снега

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Фото: агенство городских новостей "Москва"/Иван Рябов
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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил главам районов столицы и префектам активнее заниматься уборкой дворов от снега, написав об этом на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Собянина, в основном коммунальщики справились с уборкой дорог после аномального снегопада, однако этого недостаточно.

«Надо более активно заниматься дворами: там хватает проблем. Дал соответствующее поручение префектам и главам районов», — написал мэр.

Коммунальные службы столицы продолжают уборку на улицах Москвы после сильного снегопада, сообщал ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, уточнив, что более 1,2 млн кубометров снега вывезли за минувшие сутки с городских улиц, напоминает сетевое издание m24.ru.

Напомним, ранее Бирюков рассказал, что в Москве были зафиксированы случаи, когда горожане, недовольные ночной уборкой снега во дворах, закидывали яйцами и обстреливали из травматического оружия дворников и снегоуборочную технику.

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