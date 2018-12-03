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Оттепель в Москве сменится морозами в выходные

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На наступившей рабочей неделе снег в столичном регионе будет перемежаться с мокрым снегом, в среду столбики термометров поднимутся до +1 градуса, а к выходным жителей Москвы и области ожидают морозы до 11 градусов.

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Как 30 ноября сообщало «РИА Новости» со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову, потеплеет к среде: в этот день в столице ожидается мокрый снег, будет слякотно и сыро. «Днем в столице –1...+1, по области +1...–4 градуса», — уточнила синоптик. Затем мокрый снег сменится снегом, а в четверг похолодает до –7 градусов.

«В ночь на субботу мороз окрепнет до 10–11 градусов ниже ноля», — добавила Позднякова. При этом на фоне изменения температуры воздуха не ожидается значительных колебаний атмосферного давления. К выходным оно понизится до 748 мм ртутного столба.

Снежная погода и до –5 градусов ожидаются в Москве в понедельник, 3 декабря. В Подмосковье в начале рабочей неделе ожидается –3...–8 градусов.

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