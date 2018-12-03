Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Снежная погода и до минус пяти градусов ожидаются в Москве в понедельник, 3 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

На дорогах возможна гололедица. Ночью температура воздуха опустится до 10 градусов мороза.

«Облачно. Местами небольшой снег. Ветер южный 6–11 м/с», — говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Ранее в МЧС призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров.

В Подмосковье в начале рабочей неделе ожидается минус 3–8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус 13.

Ранее синоптики рассказали, каким будет декабрь на территории России и стоит ли ожидать снежного нового года в Москве.