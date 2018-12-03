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Ледяные дожди ожидаются в Москве в середине недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Потепление ожидается в Москве на текущей неделе. В среду в столице местами могут пройти ледяные дожди, к концу недели немного похолодает. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве сегодня небольшой снег и довольно холодно — днем около –5 градусов. Затем осадки усилятся, и температура станет повышаться. Пик потепления ожидается в среду. В городе будет около нуля градусов, местами не исключены ледяные дожди», — говорится в сообщении.

Немного похолодает в столице в четверг и пятницу. Столбики термометров опустятся до –3…–1.

Неделя в Москве и Подмосковье будет облачной и с осадками, повышение температуры до +1 ожидается к среде. К выходным в столичном регионе снова будет небольшое похолодание, днем температура воздуха опустится до –6…–1. Ночью будет от –10 до –5 градусов, пишет «РИАМО».

Ранее в понедельник в Гидрометцентре предупредили москвичей о снеге и гололедице. Из-за непогоды специалисты ГУ МЧС России по Москве рекомендуют соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию при управлении автотранспортом.

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