В России могут измениться правила работы такси

Услуги большинства таксистов в Москве не отвечают требованиям безопасности. Водители не соблюдают правила движения, а на крышах некоторых автомобилей нет даже традиционных шашечек.

В Госдуме намерены убрать с дорог тех, кто ездит не по правилам. Парламентарии готовы рассмотреть в первом чтении закон о госрегулировании работы такси.

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