Напряжение растет: борьба за плей-офф КХЛ все менее предсказуема
В Континентальной хоккейной лиге осталось восемь дней до второй в сезоне паузы на Евротур. При этом борьба за место в плей-офф обостряется с каждым матчем. Сегодня в КХЛ состоится сразу шесть игр.
«Спартак» – «Йокерит»
После серии из трех поражений от лидеров российского хоккея «Автомобилиста» (1:3), «Металлурга» (2:3) и ЦСКА (0:5) дела у финского «Йокерита» в начале ноября снова пошли в гору.
- Другие команды поняли, как мы играем, и стали выступать против нас лучше, а на травмы мы внимания не обращаем: у нас есть игроки, которые достойно заменяют выбывших, - сказал «Известиям» латышский голкипер «шутов» Янис Калниньш.
После разгрома от армейцев в Москве финская команда выиграла шесть из восьми матчей, а в седьмом - против «Барыса» - уступила только в овертайме. В основное время «Йокерит» проиграл лишь один раз - на выезде московскому «Динамо» (0:2).
- Не забили "Динамо" и только одну шайбу «Барысу». Невозможно выигрывать, когда не забиваешь, - продолжил Янис Калниньш.
После сухого поражения от бело-голубых «Йокерит» уверенно обыграл минское «Динамо» (4:1) и «Слован» (3:0). В матче против минчан свою первую шайбу забросил новичок Кристиан Весалайнен, вернувшийся на Родину из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс».
Что касается "Спартака", то команда тоже на подъеме. Сначала вратарь красно-белых Никита Беспалов выдал сухую трехматчевую серию и лишь отдельные ошибки не позволили спартаковцам рассчитывать во встрече с ЦСКА на большее, чем минимальное поражение 3:4.
- Мы провели достойный и равный матч с ЦСКА, забросили три шайбы, но, к сожалению, недисциплинированность и недочеты в обороне не позволили нам набрать очки, - сказал «Известиям» хоккеист «Спартака» Бен Максвел. – Против игроков такого класса, как ЦСКА, нельзя ошибаться. Они воспользуются любым неудачным действием соперника. Но игрой своей мы довольны. Если исключим ошибки, сможем добиваться лучших результатов.
Первый же матч минисерии в Мытищах «Спартак» выиграл по буллитам у рижского «Динамо» (3:2).
«Локомотив» – «Амур»
Дальневосточники не теряют надежд запрыгнуть на подножку уходящего в плей-офф поезда, но команда не может победить в основное время уже шесть матчей подряд. При этом «Амур» набирал очки в последних шести играх из семи. Одной из такой встреч стала гостевая встреча хабаровчан с московским «Динамо». Москвичи держали игру в своих руках, но, поведя в счете 2:0, позволили гостям отыграться.
- Наконец, получилось навязать свою игру, добавили в давлении и пришли моменты, - рассказал «Известиям» нападающий «Амура» Кирилл Рассказов. - К сожалению, не получилось их реализовать, но хорошо, что мы сумели сравнять счет. Хорошо провели второй и третий периоды. Да и в первой двадцатиминутке показывали качественный хоккей в течение первых десяти минут, но пропустили голы, и это нас надломило. А в третьем периоде могли додавить «Динамо», но из-за удалений притормозили. А до этого не использовали свои минуты в большинстве.
В овертайме сильнее оказалось «Динамо». Итоговый счет: 3:2. В составе «Амура» одним из лидеров был защитник Глеб Корягин, перед стартом сезона перешедший в хабаровский клуб из стана бело-голубых.
- Не сказал бы, что у меня были реваншистские настроения в отношении «Динамо», - заявил он «Известиям». - Настраивался на этот матч так же, как на все. Наоборот, было приятно приехать к родному клубу, старался сыграть максимально эффективно и помочь «Амуру» выиграть. Хорошо, что перевернули матч, набрали одно очко, хотя всегда хочется большего, поэтому обидно, что не выиграли.
Впереди у хабаровчан матч на выезде против ярославского «Локомотива», который дома не набрал очков только в одной из последних девяти игр.
- Будем так же настраиваться на «Локомотив», как и на «Динамо», - отметил Корягин. - Нам нужно выигрывать каждый матч или, по крайней мере, биться за победу. Плей-офф еще от нас не ушел, шансы попасть в него остаются, так что будем играть на победу в каждой встрече.
«Динамо» – «Куньлунь»
Владимир Крикунов наконец смог разогнать «Динамо-машину». Команда одержала пять побед подряд, причем четыре из них - в основное время. Первая «осечка» случилась в понедельник в игре против «Амура».
- Во втором периоде перестали играть, - поделился с «Известиями» нападающий «Динамо» Игорь Макаров. – Не знаю, почему так произошло. Может быть, мы где-то расслабились и упустили игры. А «Амур» перехватил инициативу. Надо отдать должное сопернику – его игроки задвигались.
Проделав работу над ошибками, бело-голубые примут сегодня китайский «Куньлунь». В предыдущих сезонах динамовцы выиграли у команды из Поднебесной четыре раза из четырех.
- Хорошо, что матч с «Амуром» закончился для нас с позитивным итогом, - продолжил Макаров. – Теперь надо внести коррективы в игру, исправить ошибки. С хабаровчанами мы провели не лучший матч. Главное правильно настроить голову на работу, тогда с «Куньлунем» не будет проблем.
Во многом последние успехи «Динамо» связаны с тем, что команда стабилизировала состав и улучшила игру в меньшинстве.
- Наша защита стала лучше, и мы хорошо используем свои шансы у чужих ворот, - заявил «Известиям» защитник бело-голубых Миика Койвисто. - Бывает, что нам не везет, и мы могли бы забивать больше, но это хоккей. Наши вратари играют очень сильно и дают возможность победить в каждой игре. Я сыграл с Виталием Меньшиковым уже более десятка игр и наше взаимопонимание становится все лучше с каждой игрой.
Выступая в паре с Меньшиковым, который сейчас больше специализируется на обороне, Миика получил вызов на Матч всех звезд КХЛ в Казани.
- Что касается меньшинства, то мы работаем над ним и обсуждаем, что мы можем сделать лучше, - добавил финский хоккеист. - Мы найдем способ добиться своих целей, которые стоят перед командой.
«Слован» – «Салават Юлаев»
У подопечных Николая Цулыгина наметился кризис в атаке: в последних четырех матчах уфимцы забили только один гол.
- Трудно сказать, почему у нас перестала идти игра в атаке, - сказал «Известиям» нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен. – Но в начале сезона мы гораздо лучше реализовывали свои моменты. Сейчас наша команда тоже неплохо действует в атаке, контролирует шайбу и создает моменты, но чего-то не хватает на завершающей стадии. Уверен, мы сумеем преодолеть эту проблему – у всех команд на длинной дистанции случаются трудности.
Не лучше ситуация и у команды из Братиславы, которая в трех из шести последних матчей не смогла поразить ворота соперников. Главный тренер словаков Владимир Орсаг уже не раз жаловался на наличие «пассажиров» в своем коллективе.
Помимо вышеперечисленных матчей, сегодня в КХЛ состоятся встречи новосибирской «Сибири» с магнитогорским «Металлургом» и «Сочи» с рижским «Динамо».
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