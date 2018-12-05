Напряжение растет: борьба за плей-офф КХЛ все менее предсказуема

В Континентальной хоккейной лиге осталось восемь дней до второй в сезоне паузы на Евротур. При этом борьба за место в плей-офф обостряется с каждым матчем. Сегодня в КХЛ состоится сразу шесть игр.

«Спартак» – «Йокерит»

После серии из трех поражений от лидеров российского хоккея «Автомобилиста» (1:3), «Металлурга» (2:3) и ЦСКА (0:5) дела у финского «Йокерита» в начале ноября снова пошли в гору.

- Другие команды поняли, как мы играем, и стали выступать против нас лучше, а на травмы мы внимания не обращаем: у нас есть игроки, которые достойно заменяют выбывших, - сказал «Известиям» латышский голкипер «шутов» Янис Калниньш.

После разгрома от армейцев в Москве финская команда выиграла шесть из восьми матчей, а в седьмом - против «Барыса» - уступила только в овертайме. В основное время «Йокерит» проиграл лишь один раз - на выезде московскому «Динамо» (0:2).

- Не забили "Динамо" и только одну шайбу «Барысу». Невозможно выигрывать, когда не забиваешь, - продолжил Янис Калниньш.

После сухого поражения от бело-голубых «Йокерит» уверенно обыграл минское «Динамо» (4:1) и «Слован» (3:0). В матче против минчан свою первую шайбу забросил новичок Кристиан Весалайнен, вернувшийся на Родину из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Что касается "Спартака", то команда тоже на подъеме. Сначала вратарь красно-белых Никита Беспалов выдал сухую трехматчевую серию и лишь отдельные ошибки не позволили спартаковцам рассчитывать во встрече с ЦСКА на большее, чем минимальное поражение 3:4.

- Мы провели достойный и равный матч с ЦСКА, забросили три шайбы, но, к сожалению, недисциплинированность и недочеты в обороне не позволили нам набрать очки, - сказал «Известиям» хоккеист «Спартака» Бен Максвел. – Против игроков такого класса, как ЦСКА, нельзя ошибаться. Они воспользуются любым неудачным действием соперника. Но игрой своей мы довольны. Если исключим ошибки, сможем добиваться лучших результатов.

Первый же матч минисерии в Мытищах «Спартак» выиграл по буллитам у рижского «Динамо» (3:2).

«Локомотив» – «Амур»

Дальневосточники не теряют надежд запрыгнуть на подножку уходящего в плей-офф поезда, но команда не может победить в основное время уже шесть матчей подряд. При этом «Амур» набирал очки в последних шести играх из семи. Одной из такой встреч стала гостевая встреча хабаровчан с московским «Динамо». Москвичи держали игру в своих руках, но, поведя в счете 2:0, позволили гостям отыграться.

- Наконец, получилось навязать свою игру, добавили в давлении и пришли моменты, - рассказал «Известиям» нападающий «Амура» Кирилл Рассказов. - К сожалению, не получилось их реализовать, но хорошо, что мы сумели сравнять счет. Хорошо провели второй и третий периоды. Да и в первой двадцатиминутке показывали качественный хоккей в течение первых десяти минут, но пропустили голы, и это нас надломило. А в третьем периоде могли додавить «Динамо», но из-за удалений притормозили. А до этого не использовали свои минуты в большинстве.

В овертайме сильнее оказалось «Динамо». Итоговый счет: 3:2. В составе «Амура» одним из лидеров был защитник Глеб Корягин, перед стартом сезона перешедший в хабаровский клуб из стана бело-голубых.

- Не сказал бы, что у меня были реваншистские настроения в отношении «Динамо», - заявил он «Известиям». - Настраивался на этот матч так же, как на все. Наоборот, было приятно приехать к родному клубу, старался сыграть максимально эффективно и помочь «Амуру» выиграть. Хорошо, что перевернули матч, набрали одно очко, хотя всегда хочется большего, поэтому обидно, что не выиграли.

Впереди у хабаровчан матч на выезде против ярославского «Локомотива», который дома не набрал очков только в одной из последних девяти игр.

- Будем так же настраиваться на «Локомотив», как и на «Динамо», - отметил Корягин. - Нам нужно выигрывать каждый матч или, по крайней мере, биться за победу. Плей-офф еще от нас не ушел, шансы попасть в него остаются, так что будем играть на победу в каждой встрече.

«Динамо» – «Куньлунь»

Владимир Крикунов наконец смог разогнать «Динамо-машину». Команда одержала пять побед подряд, причем четыре из них - в основное время. Первая «осечка» случилась в понедельник в игре против «Амура».

Фото: ТАСС/ Елена Руско Главный тренер ХК «Динамо» Владимир Крикунов

- Во втором периоде перестали играть, - поделился с «Известиями» нападающий «Динамо» Игорь Макаров. – Не знаю, почему так произошло. Может быть, мы где-то расслабились и упустили игры. А «Амур» перехватил инициативу. Надо отдать должное сопернику – его игроки задвигались.

Проделав работу над ошибками, бело-голубые примут сегодня китайский «Куньлунь». В предыдущих сезонах динамовцы выиграли у команды из Поднебесной четыре раза из четырех.

- Хорошо, что матч с «Амуром» закончился для нас с позитивным итогом, - продолжил Макаров. – Теперь надо внести коррективы в игру, исправить ошибки. С хабаровчанами мы провели не лучший матч. Главное правильно настроить голову на работу, тогда с «Куньлунем» не будет проблем.

Во многом последние успехи «Динамо» связаны с тем, что команда стабилизировала состав и улучшила игру в меньшинстве.

- Наша защита стала лучше, и мы хорошо используем свои шансы у чужих ворот, - заявил «Известиям» защитник бело-голубых Миика Койвисто. - Бывает, что нам не везет, и мы могли бы забивать больше, но это хоккей. Наши вратари играют очень сильно и дают возможность победить в каждой игре. Я сыграл с Виталием Меньшиковым уже более десятка игр и наше взаимопонимание становится все лучше с каждой игрой.

Выступая в паре с Меньшиковым, который сейчас больше специализируется на обороне, Миика получил вызов на Матч всех звезд КХЛ в Казани.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

- Что касается меньшинства, то мы работаем над ним и обсуждаем, что мы можем сделать лучше, - добавил финский хоккеист. - Мы найдем способ добиться своих целей, которые стоят перед командой.

«Слован» – «Салават Юлаев»

У подопечных Николая Цулыгина наметился кризис в атаке: в последних четырех матчах уфимцы забили только один гол.

- Трудно сказать, почему у нас перестала идти игра в атаке, - сказал «Известиям» нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен. – Но в начале сезона мы гораздо лучше реализовывали свои моменты. Сейчас наша команда тоже неплохо действует в атаке, контролирует шайбу и создает моменты, но чего-то не хватает на завершающей стадии. Уверен, мы сумеем преодолеть эту проблему – у всех команд на длинной дистанции случаются трудности.

Не лучше ситуация и у команды из Братиславы, которая в трех из шести последних матчей не смогла поразить ворота соперников. Главный тренер словаков Владимир Орсаг уже не раз жаловался на наличие «пассажиров» в своем коллективе.

Помимо вышеперечисленных матчей, сегодня в КХЛ состоятся встречи новосибирской «Сибири» с магнитогорским «Металлургом» и «Сочи» с рижским «Динамо».

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