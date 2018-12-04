Помпео назвал безосновательной критику США со стороны Европы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о безосновательности критических высказываний европейских политиков по поводу действий Вашингтона. Об этом он заявил 4 декабря на конференции в «Германском фонде Маршалла» (организация внесена в список нежелательных на территории РФ в 2018 году) в Брюсселе.

«Даже наши европейские друзья иногда говорят, что мы действуем не в интересах свободного мира. Это просто неверно», — цитирует его The Guardian.

Помпео также заявил, что Вашингтон действует в целях улучшения или отмены соглашений, которые не служат интересам США и их союзников. При этом госсекретарь подчеркнул, что власти страны ведут строительство нового либерального порядка, который, по его словам, «предотвращает войны и приводит к большему всеобщему процветанию».

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном и возобновлении антииранских санкций, однако не все европейские страны поддержали это решение. 27 ноября главы дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и руководитель Организации по атомной энергии Исламской Республики Иран (ИРИ) Али Акбар Салехи подтвердили приверженность сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.