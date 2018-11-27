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Евросоюз и Иран подтвердили планы сохранить СВПД

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Евросоюз и Иран подтвердили свои намерения сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Об этом говорится в сообщении Европейской службы внешних связей после встречи главы дипломатии союза Федерики Могерини с руководителем Организации по атомной энергии Исламской Республики Иран (ИРИ) Али Акбаром Салехи в Брюсселе во вторник, 27 ноября.

Отмечается, что в ходе встречи Могерини и Салехи выразили свою решимость сохранить ядерное соглашение как доказательство уважения международных соглашений и как ключевой гарантии безопасности в Европе и регионах.

Также во время разговора глава дипломатии ЕС подтвердила позицию содружества насчет роли Ирана в регионе.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия) подписали СВПД в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на снятие односторонних ограничительных мер, введенных в свое время Соединенными Штатами и ЕС, а также санкций Совета Безопасности ООН.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном и возобновлении антииранских санкций.

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