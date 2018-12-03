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Мэй обсудила с Трампом торговую сделку с США после Brexit

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила американскому президенту Дональду Трампу, что торговая сделка между двумя странами после Brexit возможна. Об этом она рассказала 3 декабря, выступая в палате общин.

Мэй отметила, что общалась с Трампом во время саммита G20 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

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«Я сказала ему, что мы можем на самом деле достичь торговой сделки с США в соответствии с соглашением с ЕС, которое находится на переговорном столе. Мы признали важность деятельности существующих британо-американских рабочих групп, которые обсуждают будущие торговые договоренности и уже добились прогресса в этом направлении», — приводит ТАСС слова британского премьера.

Глава американского государства ранее заявлял, что сделка между Британией и ЕС может стать препятствием для дальнейшей торговли Соединенного Королевства с США. 27 ноября он призвал американские власти «внимательнее посмотреть», позволит ли соглашение двум странам беспроблемно торговать друг с другом.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта 2019 года. Для этого документ должен получить одобрение Европарламента и британских законодателей.

После Brexit начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. Позже его можно будет продлить всего один раз.

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