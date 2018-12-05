Футбол ниже ноля: четвертьфиналы Олимп-Кубка России пройдут на морозе

Перед зимним перерывом российский футбол порадует болельщиков еще тремя матчами с участием команд Премьер-лиги. Противостояния «Локомотива» с «Рубином», «Краснодара» с «Ростовом» и «Спартака» с «Уралом» в рамках 1/4 финала Олимп-Кубка России станут заключительными в 2018 году. Однако пары полуфиналистов определятся только в феврале следующего года: турнир впервые проводится по новой схеме, когда на стадиях четвертьфиналов и полуфиналов командам предстоит провести между собой по две игры — дома и на выезде.

Один из четвертьфиналов был сыгран еще на прошлой неделе. Пара «Арсенал»– «Оренбург» оказалось единственной на этой стадии, в которой ни одна из команд не была задействована в еврокубках. Поэтому они провели очную встречу раньше остальных. Туляки в гостях добились уверенной победы (4:2), обеспечив себе неплохой задел перед ответным матчем.

«Спартак»–«Урал»

Для красно-белых, и в частности для их нового главного тренера Олега Кононова, победа в Кубке страны имеет принципиальное значение. Если под его руководством «Спартак» сразу же возьмет трофей, то это может серьезно укрепить позиции 52-летнего специалиста в московском клубе. Также это поможет Олегу Кононову быстрее завоевать авторитет среди болельщиков, которые до сих пор выражают недовольство относительно неоднозначного увольнения Массимо Карреры. Кроме того, на победу в Кубке рассчитывает и руководство «Спартака» — именно такая задача была поставлена перед Кононовым при подписании контракта.

— Красно-белым очень нужен этот трофей, особенно после того как они обожглись в прошлом году (московский клуб уступил в полуфинале «Тосно» в серии пенальти. — прим. «Известий»), — сказал «Известиям» бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой. — Команде Кононова повезло с турнирной сеткой — если москвичи пройдут «Урал», то выйдут на победителя пары «Арсенал»–«Оренбург». В этой связи у них хорошие шансы на то, чтобы завоевать Кубок в этом сезоне.

Клубы уже встречались друг с другом всего месяц назад в рамках национального первенства. Тогда «Урал» обыграл «Спартак» (2:1), у руля которого стоял временно исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо. Что касается предстоящего матча в Кубке страны, то в екатеринбургском клубе недовольны новым форматом турнира. Руководство «Урала» считает, что проведение игр зимой и серьезный промежуток между первой и ответной встречами только вредит командам.

— Играть в футбол зимой очень тяжело, — заявил «Известиям» президент уральцев Григорий Иванов. — По сути, оба матча четвертьфинальной стадии будут сыграны при холодной погоде — в декабре и феврале. Не понимаю, зачем это сделали. С учетом наших климатических условий было бы логичней перейти на двухматчевую систему начиная с полуфинала. А подобными играми зимой мы просто подрываем репутацию Кубка, к которому и так далеко не все относятся серьезно. Это ведь национальный трофей, который дает путевку в Лигу Европы, и он должен разыгрываться в комфортных условиях и для команд, и для болельщиков. Уверяю, что матч со «Спартаком» не соберет полный стадион.

«Локомотив»–«Рубин»

Этот матч — одна из самых ярких вывесок четвертьфинала, хотя далеко не факт, что соперники сумеют показать яркую игру. Клубы играли между собой 11 ноября в рамках 14-го тура чемпионата России, и встреча завершилась нулевой ничьей. Не исключено, что сегодня болельщиков ждет нечто похожее на тот матч.

— Казанцы точно закроются и будут действовать на контратаках, — поделился мнением с «Известиями» бывший наставник обеих команд Ринат Билялетдинов. — «Локомотиву» придется приложить немало усилий, чтобы взломать оборону гостей. Думаю, тренерский штаб «железнодорожников» это понимает и постарается придумать методы, чтобы преодолеть защитные редуты «Рубина». Скорее всего, первый матч получится очень вязким и не стоит ждать обилия забитых мячей.

Одной из задач «Локо» на текущей сезон является выход в финал Кубка страны. Отметим, что «железнодорожники» — рекордсмены по количеству завоеванных трофеев в этом турнире: семь.

— «Рубин» давно не завоевывал никаких трофеев, а «Локомотив» традиционно считается кубковой командой, — заявил «Известиям» экс-голкипер красно-зеленых Руслан Нигматуллин. — Оба соперника будут максимально мотивированы и настроены на проход в следующую стадию. Наставник москвичей Юрий Павлович [Семин] рекордные пять раз приводил «железнодорожников» к победе в этом турнире (еще два раза команда завоевывала трофей при Анатолие Бышовце и Игоре Черевченко. — «Известия»), и он знает определенные секреты этого соревнования. Думаю, что в первой игре «Локомотив» добьется минимальной победы.

Предстоящий матч омрачила страшная новость о гибели нападающего молодежной команды «железнодорожников» Алексея Ломакина: 18-летний футболист замерз насмерть в ночь с 1-го на 2-е декабря. В память о своем одноклубнике игроки красно-зеленых выйдут на матч с «Рубином» в траурных повязках.

«Краснодар»–«Ростов»

Еще в одной четвертьфинальной паре состоится южное дерби. Команды также встречались друг с другом около месяца назад и не смогли выявить победителя (2:2). После того матча «Краснодар» одержал три победы подряд в РПЛ с общей разницей забитых и пропущенных мячей — 8:0. «Ростов» с тех пор не выиграл ни одной игры, при этом не забив ни одного мяча. Мало кто верит, что желто-синим удастся повторить подвиг месячной давности.

— После той ничьи с «Краснодаром» в РПЛ результаты «Ростова» оставляют желать лучшего — у команды наметился игровой спад, — отметил в беседе с «Известиями» бывший тренер дончан Сергей Балахнин. — Подопечным Валерия Карпина тяжело даются забитые мячи. Думаю, это связано с тем, что из-за травмы выбыл лидер команды Тимофей Калачев. Сегодня «Ростову» будет очень сложно что-то противопоставить «Краснодару», который сейчас на ходу.

Отметим, что ответные матчи 1/4 финала Кубка России состоятся 23 и 24 февраля, а полуфиналы турнира запланированы на начало и конец марта 2019 года.

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