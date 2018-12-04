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Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе перед Новым годом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Последняя рабочая неделя 2018 года продлится шесть дней — с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря. Это необходимо, чтобы не прерывать новогодние каникулы, рассказали в Роструде.

Таким образом, выходной с субботы перенесен на понедельник, 31 декабря.

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Всего новогодние каникулы продлятся десять дней — с 30 декабря по 8 января 2019 года включительно, уточняет НСН.

Выйти на работу нужно будет с 9 января 2019 года.

Кроме того, попадающие в новогодние каникулы нерабочие дни 5 и 6 января будут добавлены к выходным на майские праздники — четверг, 2 мая, и пятница, 3 мая.

Ранее в канцелярии Деда Мороза рассказали, что россияне чаще всего просят у волшебника. Так, женщины «заказывают» квартиру в центре города, путешествие на курорт или стабильную работу. Мужчины же хотят повышения зарплаты, карьерного роста и новую машину.

Историк моды Александр Васильев дал совет, в чем встречать 2019 год.

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