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Диетолог посоветовал россиянам встречать Новый год «вкусно и обильно»

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Фото: Global Look Press/Chris Robbins
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Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян призвал россиян не ограничивать себя в еде в новогоднюю ночь. При этом чрезмерного потребления спиртного, по его словам, лучше избегать.

«Если у человека нет заболевания, если это самый обычный, более-менее здоровый человек, он может есть всё: самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное», — сказал он в разговоре с RT.

«Пусть новогодний стол запомнится навсегда или, по крайней мере, на год... Это время надежд, поэтому должно быть всё нарядно, празднично, вкусно и обильно», — пояснил Тутельян.

В январе 2018 года диетологи рассказали, что тем, кто переел оливье нужно постепенно переходить к более правильному питанию, но призвали относиться к диетам осторожнее и не менять рацион резко.

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