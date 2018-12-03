В новогодние праздники в Москве ограничат продажу алкоголя

В Москве ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники. Об этом в понедельник, 3 декабря, рассказал руководитель московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

«Ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники будет уже традиционно, уже ни у кого не вызывает особых беспокойств», — цитирует ТАСС Черникова. По его словам, люди привыкли к запрету продажи спиртных напитков в местах массовых мероприятий.

Отмечается, что во время праздников перестанут продавать крепкие алкогольные напитки в любой таре, а также прохладительные напитки в стеклянной таре.

26 ноября результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показали, что, по мнению большинства россиян, в стране необходимо повысить минимальный возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. За повышение возрастной планки выступили 78% опрошенных граждан. Похожие цифры были и в 2013 году, когда повышение минимального возраста поддерживали 76% респондентов.