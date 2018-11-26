Почти 80% россиян выступили за повышение возраста продажи алкоголя

Большинство россиян считают, что в стране необходимо повысить минимальный возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Об этом говорится в данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с которым ознакомились «Известия».

Отмечается, что за повышение возрастной планки проголосовали 78% опрошенных россиян. Похожие цифры были и в 2013 году, когда за повышение минимального возраста выступали 76% респондентов.

Злоупотребление алкоголем россияне посчитали одной из главных причин разводов (44% респондентов вспомнили о таких случаях из реальной жизни). Также 42% отметили, что алкоголь является главной причиной потери работы и жилья. Среди популярных ответов о последствиях злоупотребления спиртным также были бытовые травмы (39%), автомобильные аварии (38%), преступления (33%) и многое другое.

Опрос ВЦИОМа проводился 23 ноября 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек.

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