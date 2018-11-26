Прямой эфир

Почти 80% россиян выступили за повышение возраста продажи алкоголя

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство россиян считают, что в стране необходимо повысить минимальный возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Об этом говорится в данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с которым ознакомились «Известия».

Отмечается, что за повышение возрастной планки проголосовали 78% опрошенных россиян. Похожие цифры были и в 2013 году, когда за повышение минимального возраста выступали 76% респондентов.

Злоупотребление алкоголем россияне посчитали одной из главных причин разводов (44% респондентов вспомнили о таких случаях из реальной жизни). Также 42% отметили, что алкоголь является главной причиной потери работы и жилья. Среди популярных ответов о последствиях злоупотребления спиртным также были бытовые травмы (39%), автомобильные аварии (38%), преступления (33%) и многое другое.

Опрос ВЦИОМа проводился 23 ноября 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек.

Подробнее читайте в материале «Известий»

Отодвинуть стакан: «закон 21» нашел поддержку у россиян

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МВД и Минздрав обменяются данными о страдающих алкоголизмом водителях
Полицейские ликвидировали производство поддельного алкоголя в Подмосковье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017