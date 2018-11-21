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Полицейские ликвидировали производство поддельного алкоголя в Подмосковье

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Фото: МВД РФ
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Полиция пресекла деятельность цеха по производству поддельного алкоголя в Подмосковье. Нелегальное производство располагалось на территории промышленной зоны в деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского района. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД в среду, 21 ноября.

Оперативники обнаружили более 13 тыс. бутылок водки и коньяка, около 40 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, а также 100 тыс. федеральных специальных марок с признаками подделки.

Отмечается, что в результате операции из незаконного оборота изъяли контрафактный алкоголь на сумму более 2,6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что крупных поставщиков контрафактного алкоголя задержали в Омске. Они пытались ввезти в город более 28 тыс. бутылок поддельной водки.

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