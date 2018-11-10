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Греция выдала России торговца нелегальным алкоголем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Греческие власти передали российским правоохранителям организатора преступного сообщества по производству водки, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Как уточнили в ведомстве, гражданин России Автандил Георгиев обвиняется в организации преступного сообщества, производстве и сбыте продукции без маркировки и отмывании денег.

По данным следствия, преступное сообщество Георгиев создавал с марта 2013 года по июнь 2014 года.

«Возглавляемая им часть сообщников занималась незаконным оборотом немаркированной водки различных марок в Волгограде и других субъектах РФ», — цитирует ТАСС сообщение Генпрокуратуры. Незаконным путем преступники заработали 157 млн рублей.

Торговец нелегальным алкоголем был задержан в 2016 году в Греции. Летом того же года Генпрокуратура РФ направила греческим коллегам запрос на его экстрадицию.

27 октября из Черногории в Россию был экстрадирован экс-глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани, подозреваемый в мошенничестве.

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