Греция выдала России торговца нелегальным алкоголем
Греческие власти передали российским правоохранителям организатора преступного сообщества по производству водки, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
Как уточнили в ведомстве, гражданин России Автандил Георгиев обвиняется в организации преступного сообщества, производстве и сбыте продукции без маркировки и отмывании денег.
По данным следствия, преступное сообщество Георгиев создавал с марта 2013 года по июнь 2014 года.
«Возглавляемая им часть сообщников занималась незаконным оборотом немаркированной водки различных марок в Волгограде и других субъектах РФ», — цитирует ТАСС сообщение Генпрокуратуры. Незаконным путем преступники заработали 157 млн рублей.
Торговец нелегальным алкоголем был задержан в 2016 году в Греции. Летом того же года Генпрокуратура РФ направила греческим коллегам запрос на его экстрадицию.
27 октября из Черногории в Россию был экстрадирован экс-глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани, подозреваемый в мошенничестве.