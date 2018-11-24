Прямой эфир

МВД и Минздрав обменяются данными о страдающих алкоголизмом водителях

0
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД России и Минздрав подготовили законопроект об обмене информацией о водителях, которым по состоянию здоровья противопоказано управление транспортным средством, например, людям, страдающим алкоголизмом и наркоманией. Об этом сообщил осведомленный источник в правительстве РФ.

Достали ваши шашки: за опасное вождение будут штрафовать
МВД хочет серьезно наказывать создающих угрозу на дорогах автомобилистов

Инициатива предлагает предоставить ГИБДД доступ к данным Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, куда будут поступать сведения о пациентах государственных и частных клиник. Кроме того, этот документ станет частью масштабной реформы по оптимизации процесса получения водительского удостоверения, которая предполагает проведение проверки большей части документов в электронном виде, уточняет «РИА Новости».

«В настоящее время МВД и Минздрав завершили работу над законопроектом, планируется, что в декабре он будет внесен в правительство», — пояснил источник.

Обмен данных между министерствами в проекте закона прописан следующим образом: сотрудник ГИБДД с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) направляет запрос о получении медицинского заключения гражданином, а в ответ он получает данные о выдаче бланка, наличии противопоказаний или ограничений к вождению, а также о разрешенных для него категориях транспортных средств.

Ранее участники и эксперты рынка сообщили «Известиям», что обучение в российских автошколах подорожает на 10% с начала 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские дороги начнут патрулировать дроны
В ГИБДД предложили приравнять ряд лекарств к алкоголю

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017