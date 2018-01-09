Врачи дали рекомендации по питанию после новогодних праздников

Число обращений к врачам НИИ питания РАМН в связи с обострением заболеваний из-за неправильного питания в новогодние праздники увеличивается на 50%, заявил диетолог института Олег Ленев.

«Те, кто переел оливье, должны ставить разгрузочные дни, разгрузочные диеты с минимальным количеством белка и акцентом на овощи и фрукты», — рассказал он журналистам «РИА Новости».

Он также отметил, что после застолий пищу нужно запекать,а не жарить. Также диетолог рекомендует минимально использовать специи — они являются усилителем вкуса.

При этом врач-диетолог, доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чедия рекомендует быть с диетами осторожнее.

«Не нужно делать резких движений, нужно вернуться к своему рациону. Садиться на диету, если человек не получил обострения хронических заболеваний, я не рекомендую», — заявила она.

Диетолог также отметила, что в особой зоне риска люди, у которых повышенное давление. Для них во время праздников шла очень большая нагрузка на сосуды за счет высокого содержания соли в продуктах. Таким людям необходимо вывести лишний натрий и лишнюю воду.

«В рацион нужно добавить калий, поскольку он очень хорошо выводит натрий. Можно приготовить насыщенный отвар кураги — это поможет убрать лишний натрий из организма, оздоровить сосуды и сердечные мышцы», — отметила Чедия.

Перед Новым годом в Роспотребнадзоре советовали готовить салаты дома и не хранить их более суток.









