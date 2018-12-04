СМИ заподозрили Порошенко в появлении пьяным на публике

Президент Украины Петр Порошенко появился на публике предположительно в состоянии алкогольного опьянения. Это произошло в воскресенье, 2 декабря, когда политик принял участие в церемонии запуска скоростного поезда Киев-Борисполь на киевском железнодорожном вокзале.

На появившихся в YouTube кадрах Порошенко стоит на морозе без шапки и объясняет присутствующим преимущества новой электрички. Возможно, спиртное он принял, чтобы согреться, полагает «Российская газета».

Немногочисленные участники презентации экспресса в лице охраны и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, обмениваясь улыбками, едва сдерживали смех.

Как пишут пользователи Facebook, «сомнения в трезвости» Порошенко появились буквально сразу, на 11 секунде видео, когда он начал говорить про Apple Pay и Wi-Fi в поезде.

Это не первый раз, когда президента Украины обвиняют в пьянстве. По словам экс-coвeтника глaвы yкрaинcкoгo МВД Ильи Кивы, Порошенко нaxoдилcя в cocтoянии aлкoгoльнoгo oпьянeния вo вpeмя событий Евромайдана.