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Lada Van построят на базе Renault Dokker

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Фото: TASS/ZUMA
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Новая модель от «АвтоВАЗа», которая получит название Lada Van, будет представлять собой «каблучок» Renault Dokker с измененным дизайном, сообщает Drom.

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По данным издания, автомобиль, разработанный дизайнером предприятия Стивом Маттином и его командой, оформили в соответствии с ими же заложенными визуальными особенностями: стремительный силуэт и передняя часть в X-стиле.

Lada Van получит как отечественные двигатели, так и моторы Nissan — в пропорции примерно 50/50 от всего выпуска. Автомобиль будет выпускаться на первой нитке главного конвейера, производство начнется не раньше 2022 года.

Оригинальный Renault Dokker продается на российском рынке с декабря 2017 года. Автомобиль поставляется в пассажирской и грузовой модификациях. Обе версии представлены с бензиновым мотором 1,6 (82 л.с.) и турбодизелем 1,5 (90 л.с.). Двигатели сочетаются только с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В стандартную комплектацию Renault Dokker входят подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU, аудиоподготовка. Минимальная стоимость автомобиля составляет 889 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» собирается в будущем выпустить новый автомобиль Lada Van на базе модели Lada Largus.

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