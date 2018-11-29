«АвтоВАЗ» подал заявку на заключение СПИК в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi

«АвтоВАЗ» намерен заключить специнвестконтракт (СПИК) в составе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Соответствующая заявка была подана 26 ноября в министерство промышленности и торговли РФ, сообщает ТАСС.

Благодаря этому проекту предусматривается модернизация мощностей по производству популярных в России марок из модельного ряда альянса и «АвтоВАЗа».

«Совокупный объем произведенной и реализованной продукции в период действия контракта составит около 4,9 трлн рублей, при этом доля экспортных поставок может достичь 10%. Важно, что проект предусматривает и создание 4,5 тысячи рабочих мест», — цитирует агентство главу ведомства Дениса Мантурова.

В октябре сообщалось, что за девять месяцев текущего года спрос на автомобили Lada от российского автоконцерна «АвтоВАЗ» за рубежом возрос на 65%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом было продано 27 398 автомобилей и сборочных комплектов.