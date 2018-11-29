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«АвтоВАЗ» отзывает 3,3 тыс машин Lada

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Росстандарт и «АвтоВАЗ» отзывают 3,3 тыс. автомобилей марки Lada, реализованных в период с апреля 2018 года. Причиной стало возможное наличие трещины на торце вала верхнего рулевого управления.

Владельцев машин, попавших под программу, проинформируют путем рассылки писем или по телефону, сообщает пресс-служба Росстандарта 29 ноября. Также они смогут сами проверить, есть ли VIN-код их транспортного средства в списке автомобилей, подлежащих отзыву.

Ранее 28 ноября японский концерн Nissan заявил об отзыве 957 автомобилей в России. Речь идет о машинах марки Almera, Teana, Pick Up, Patrol, Terrano II, X-Trail, выпущенных c января 2004 по декабрь 2012 года. Причиной стал неисправный пиропатрон газогенератора подушки безопасности. При ДТП этот дефект может привести к срабатыванию подушки безопасности с чрезмерно высоким давлением и выбросам осколков корпуса газогенератора в салон.

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