Nissan отзывает в России почти 1 тыс. машин

Японский автопроизводитель Nissan отзывает в России 957 автомобилей. В список «Росстандарта» попали модели Almera, Teana, Pick Up, Patrol, Terrano II, X-Trail, выпущенные c января 2004 по декабрь 2012 года.

Дефект, из-за которого автомобили отправляют в ремонт, кроется в неисправном пиропатроне газогенератора подушки безопасности. Выход из строя газогенератора при аварии может привести к срабатыванию подушки безопасности с чрезмерно высоким давлением и выбросам осколков корпуса газогенератора в салон.

Владельцам автомобилей рекомендуется обратиться в ближайший официальный дилерский центр марки для проведения проверки и устранения брака. Все ремонтные работы будут производиться бесплатно.

Ранее сообщалось об отзыве 62 тыс. автомобилей Mazda в РФ, выпущенных в период c мая 2006 по ноябрь 2014 года.