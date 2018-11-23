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Mazda отзывает больше 62 тыс. автомобилей в России

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Российский дилер Mazda ООО «Мазда Мотор РУС» отзывает в РФ 62,357 тыс. машин из-а проблем с подушками безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Отзыв затронет модели Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7, Mazda BT-50, реализованные с мая 2006 года по ноябрь 2014 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является продолжительное влияние высокой абсолютной влажности, которое может привести к нарушению целостности/растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности пассажира и срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания», — сообщает телеканал «360».

Эксперты также уточнили, что разрушение корпуса газогенератора может способствовать попаданию металлических осколков в водителя или пассажиров. Из-за этого люди могут получить травму или умереть.

Владельцы подлежащих отзыву автомобилей получат соответствующие уведомления о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр. Ремонтные работы для владельцев транспортных средств проведут бесплатно.

15 октября сообщалось, что Mazda отзовет почти 900 внедорожников в России из-за проблем с тормозами.

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