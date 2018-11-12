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В Росстандарте оценили перспективы беспилотных авто в России

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Количество беспилотных автомобилей в России к 2025 году составит более 20 тыс. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.

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Он отметил, что автомобили будут оснящены технологиями, которые используют высокоточные измерения в области времени и частоты. Это позволит обеспечить безопасность передвижения.

Абрамов подчеркнул, что Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) разработал сверхточные часы на холодных атомах стронция.

«Проще говоря, это самый современный эталон времени и частоты. <...> От того, насколько синхронно эта группировка работает, зависит точность навигации», — заключил руководитель Росстандарта.

На прошлой неделе Минпромторг представил проект постановления правительства о проведении эксперимента по допуску на дороги высокоавтоматизированных автомобилей. Первые беспилотные машины появятся на улицах Москвы и Татарстана уже в марте 2019 года.

Подробнее о трехлетнем эксперименте читайте в материале газеты «Известия»:

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