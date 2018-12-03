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Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

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Эксперты назвали регионы с самыми высокими зарплатами. Исследование 3 декабря опубликовало агентство «РИА Рейтинг».

Лидером в списке стал Ямало-Hенецкий автономный округ, где более 100 тыс. рублей получают около 27% работников, хотя годом ранее показатель был на 3% ниже.

Второе место заняла Чукотка с показателем в 26%, далее расположились Hенецкий АО и Магаданская область. Столица в рейтинге заняла пятое место с результатом в 17,6%.

Самая низкая доля высокооплачиваемых работников зафиксирована в Республике Адыгея — 0,59%.

При составлении рейтинга учитывалась доля работников с зарплатой выше 100 тыс. рублей и ниже 15 тыс. рублей, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Агентство также отмечает, что зарплату выше 100 тыс. рублей (за вычетом НДФЛ) в России получают 4,4% трудоустроенных граждан, что на 0,3% выше показателей предыдущего года.

Ранее стало известно, как россияне видят идеального работодателя. Отмечается, что самой важной характеристикой идеального работодателя люди назвали высокую зарплату.

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