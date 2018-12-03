Россияне описали идеального работодателя

Самой важной характеристикой идеального работодателя большинство россиян назвали высокую зарплату. В пользу этого фактора высказались 75% участников опроса аналитического центра НАФИ.

Вместе с тем, для 63% опрошенных важен хороший социальный пакет. Результаты исследования приводит «Российская газета».

Стабильность компании оказалась решающим фактором для 51% респондентов, а возможность продвижения по карьерной лестнице — для 45%.

По мнению 29% участников опроса, важны дружеские отношения в коллективе. Для четверти опрошенных основную роль играют профессиональный рост и возможность обучения сотрудников.

Ранее, 3 декабря, сообщалось, что лидерами в рейтинге российских регионов с самыми высокими зарплатами стали северные области, Дальний Восток и Москва.



