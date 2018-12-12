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До получки не стрелять: военных научат управлять личным бюджетом

Курс о том, как правильно тратить деньги и брать кредиты, введут в армии с 2019 года
Фото: Depositphotos
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До получки не стрелять: военных научат управлять личным бюджетом
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2018-12-03 18:18:54
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Военнослужащих научат правильно распоряжаться личными финансами. В следующем году начнут проводиться специальные занятия с контрактниками и офицерами. Им расскажут о видах займов, планировании семейного бюджета и о том, как не попасть в кредитную кабалу. Офицеров также научат работать над повышением финансовой грамотности подчиненных. По мнению экспертов, военнослужащие, как и другие россияне, часто попадают в ловушку МФО, при этом у них гораздо меньше возможностей выбраться из долговой ямы, чем у обычных граждан.

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Занятия по повышению финансовой грамотности вошли в учебные планы военно-политической подготовки в Вооруженных силах на 2019 год (документ есть в распоряжении «Известий»). Для офицеров на учебное полугодие предусмотрены две лекции и одно практическое занятие. А с военнослужащими по контракту за это же время проведут два семинара. Столько же часов отводится на изучение отвественности за незаконный оборот наркотиков.

Обучать основам управления финансами будут и военнослужащих-контрактников. Солдатам и сержантам расскажут об эффективном планировании личного бюджета, о видах займов и предупредят о правовых и психологических последствиях кредитной кабалы.

Офицерам вне зависимости от их специальности дадут методички, чтобы они обучали финансовой грамотности своих подчиненных. 

Микрофинансовая угроза

Как пояснили «Известиям» в Минобороны, в разработке учебной программы участвуют в том числе банки. Военнослужащих научат принимать рациональные решения, в том числе в кризисных ситуациях, правильно взаимодействовать с кредитными организациями, инвестиционными и страховыми компаниями, другими финансовыми структурами, пенсионными фондами и налоговыми органами. Также будут разработаны методики, которые помогут оценивать риски.

Финансовая оборона
солдаты на занятиях в классе

Офицерам, вне зависимости от их специальности, дадут методички, чтобы они обучали финансовой грамотности своих подчиненных.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Ситуация с закредитованностью военнослужащих и представителей других силовых структур в последние годы становится всё более тревожной, рассказал «Известиям» руководитель центра по работе с силовыми ведомствами ПАО «Промсвязьбанк» Алексей Бердников, участвующий в формировании программы.

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— Ситуация обострилась после того, как микрофинансовые организации стали активно и агрессивно продвигать быстрые кредиты, — пояснил он. — Они становятся всё ближе к военнослужащим, открывают свои офисы прямо на территории военных городков, что увеличивает соблазн быстро и без усилий получить деньги. Их деятельность приводит к тому, что военнослужащие берут потребительские кредиты под 700% годовых и попадают в кредитную кабалу. Уже имеющимся заемщикам нужно помочь выйти из сложной финансовой ситуации.

По словам Алексея Бердникова, специально для того, чтобы военнослужащие понимали основные проблемы, возникающие при работе с кредиторами, уже подготовлены плакаты. Скоро их разместят в каждой воинской части. Они наглядно демонстрируют, что заем под грабительские проценты приводит к большим сложностям. Отдельно создаются обучающие ролики, которые будут показаны по ведомственному телеканалу. Их производство подходит к концу.

Финансовая оборона
реклама микрозаймов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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— Во-первых, военные хотят предотвратить ситуации, когда кредиторы воздействуют на военнослужащих путем шантажа, угроз, — рассказал «Известиям» председатель ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев. — Во-вторых, из-за кредитов распадаются семьи. А иногда на фоне финансовых проблем случаются и суициды. У многих людей нет даже базовых финансовых знаний. Они соблазняются доступными кредитами, а потом не знают, как их погасить. Им надо объяснять, что есть различные выходы из ситуации: возможность реструктуризации, отсрочки.

Служба без долгов

Главное отличие должника в погонах от гражданского в том, что на военной службе гораздо сложнее, оказавшись в тяжелой финансовой ситуации, получить дополнительный доход, считает руководитель проекта «Общероссийского народного фронта» «За права заемщиков» Виктор Климов.

Финансовая оборона
памятник солдату
Фото: ТАСС/Андрей Махонин
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— Конечно, в финансовых вопросах военнослужащие такие же люди, как и остальные граждане страны, — рассказал «Известиям» эксперт. — Но в кризисной ситуации у них гораздо меньше инструментов, чтобы выбраться из долговой ямы. Например, они не могут найти другую или дополнительную работу. Поэтому можно только приветствовать решение Минобороны повысить финансовую грамотность военнослужащих.

Большая часть подобных проблем так или иначе — следствие личных ошибок, считает эксперт. При этом важно, чтобы не было излишнего ведомственного регулирования, например введения запрета на кредиты для силовиков или назначения банков, которые будут выдавать займы.

Ранее «Известия» сообщали, что доступ к персональным данным военных будет ужесточен. Новые правила работы с личной информацией создаются по аналогии с требованиями к обращению с секретными документами. Обрабатывать их смогут только военные чиновники, прошедшие проверку. А остальные получат возможность ознакомиться с данными лишь при наличии допуска.

Одной из причин, по которым персональные данные военных фактически приравняли к гостайне, стало то, что списки военнослужащих с контактной информацией, паспортными и другими данными оказывались в базах данных микрокредитных организаций и других коммерческих структур.

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